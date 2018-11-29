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8 aylık bebeğe yapılan yürekleri sızlattı

29 Kasım 2018, Perşembe

Adana'da sokağa bırakılan 8 aylık erkek bebek, vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra Sevgi Evlerine verildi.


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