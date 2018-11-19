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7'nci kattaki evine balkondan girmek isteyen genç kız öldü

19 Kasım 2018, Pazartesi

Adana'da apartmanın 7'inci katındaki evinin anahtarını içeride unuttuğu için merdiven dairesinin balkonundan kendi balkonuna girmeye çalıştığı öne sürülen Buse Kurt (20), düşerek öldü. Olay yerinde inceleme yapan polislerin, evinin anahtarını paspasın altında bulması dikkat çekerken düştüğü sırada Kurt'un yanında olduğu iddia edilen arkadaşı Oğuz G. ise gözaltına alındı.


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