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74 darbeci asker terörden arananlar listesine eklendi

05 Şubat 2019, Salı

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra firar eden 490 eski askerden 74'ü daha İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"ne eklendi..


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