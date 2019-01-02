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70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

02 Ocak 2019, Çarşamba

Milli Piyangonun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden tam biletin Üsküdar'daki bir seyyar bayide satıldığı ortaya çıktı.


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