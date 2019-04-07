7 Nisan Pazar hava durumu raporu | İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı?07.04.2019 07:38
Hafta sonu planı yapan vatandaşlar Meteoroloji'den gelecek güzel haberleri bekliyor. Peki 7 Nisan Pazar günü hava durumu nasıl? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Yağış var mı? İşte Meteoroloji raporlarıyla yurt genelinde son dakika hava durumu bilgileri...
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU:
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