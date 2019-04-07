Haberler Web TV 7 Nisan Pazar hava durumu raporu | İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı?

7 Nisan Pazar hava durumu raporu | İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı?

07.04.2019 07:38


Hafta sonu planı yapan vatandaşlar Meteoroloji'den gelecek güzel haberleri bekliyor. Peki 7 Nisan Pazar günü hava durumu nasıl? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Yağış var mı? İşte Meteoroloji raporlarıyla yurt genelinde son dakika hava durumu bilgileri...


YURT GENELİNDE HAVA DURUMU:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları