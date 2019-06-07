7 Haziran altın fiyatları son dakika Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar? 07.06.2019 12:31

Altın fiyatları yatırımcının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarını merakla araştıran yatırımcılar, özellikle ufak yatırımcı tarafından tercih edilen gram ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. 7 Haziran tarihli altın fiyatları haberimizin devamında. Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell´ın, bankanın ticaret savaşı risklerine karşı gerekli önlemleri alacağını söylemesi ardından faiz oranlarının düşürülebileceği beklentileri etkisiyle, üç ayın zirvesine yakın düzeyde tutundu. Faiz haberi altın fiyatına yaradı. Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. 7 Haziran altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

7 Haziran altın fiyatları son dakika Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ise yatırımlarını kontrol etmek isteyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son günlerde ufak hareketler yaşanıyor. İşte 7 Haziran tarihli altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell´ın, bankanın ticaret savaşı risklerine karşı gerekli önlemleri alacağını söylemesi ardından faiz oranlarının düşürülebileceği beklentileri etkisiyle, üç ayın zirvesine yakın düzeyde tutundu. Petrol fiyatları ABD stoklarında görülen günlük 3.5 milyon varillik artış ve Rusya´nın devlet petrol şirketi Rosneft CEO´su İgor Sechin´in Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü´nün (OPEC) üretim kısıntılarının amacını sorgulaması etkisiyle düştü.

7 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.647,00 TL Satış 1.663,00 TL

TAM ALTIN: Alış 1.679,47 TL Satış 1.695,95 TL

YARIM ALTIN: Alış 792,97 TL Satış 813,52 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 397,73 TL Satış 406,76 TL

GRAM ALTIN: Alış 250,01 TL Satış 250,07 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

224,44

224,74

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

179,65

179,89

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

140,27

140,46

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.28 artışla 14.81 dolardan,

- altın, yüzde 0.35 artışla 1,333.4 dolardan,

- bakır, yüzde 0.09 artışla 2.6715 dolardan,

- platin, yüzde 0.65 artışla 823.5 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.43 düşüşle 1,315.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 246 liraya, çeyrek altın 402 liraya, Cumhuriyet altını da 1,665 liraya geriledi.

Petrol fiyatları ABD stoklarında görülen günlük 3.5 milyon varillik artış ve Rusya´nın devlet petrol şirketi Rosneft CEO´su İgor Sechin´in Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü´nün (OPEC) üretim ksıntılarının amacını sorgulaması etkisiyle düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.56 düşüşle 61.62 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.82 düşüşle 53.04 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.