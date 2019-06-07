7 Haziran Af son dakika haberleri - Genel af yasası ceza indirimi mahkum affı geldi mi ? Af teklifi Başkan Erdoğan açıklaması 07.06.2019 15:52

Af yasası son dakika haberleri: Af teklifi ile ilgili Başkan Erdoğan Cuma namazı çıkışında flaş bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız." dedi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuşmuştu ve yargı reformu strateji belgesini açıklamıştı. Seçim sürecinin sona ermesinin ardından Genel Kurul'un Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Şartlı ceza indirimi olarak adlandırılan teklif hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasını öngörüyor. Peki genel af yasası ceza indirimi mahkum affı geldi mi ? Af teklifi Başkan Erdoğan açıklaması nedir? İşte tüm detaylar

7 Haziran Af son dakika haberleri! Genel af yasası ceza indirimi mahkum affı geldi mi ? Af teklifi Başkan Erdoğan açıklaması. MHP'nin gündeme getirdiği konu ile ilgili açıklamalar devam ediyor. Mayıs tarihinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül MHP'nin af teklifi ile ilgili yaptığı açıklamasında "Gündeme gelir mi, partimiz karar verir." demişti. Daha sonra gözler Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne çevrilmişti. 30 Mayıs tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuştu ve detayları açıkladı. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Tutuklama tedbirlerinin ölçülü olması için adım atıyoruz. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz, tutukluluk tedbirine zorunlu hallerde sağlayacak düzenlemeler yapacağız." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AF YASASI AÇIKLAMASI

Erdoğan, af yasası ile ilgili olarak, "Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.