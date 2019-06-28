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7 aylık bebeğini, içini oyduğu karpuzda serinletti

28.06.2019 22:20

Aydın'ın Çine ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Avohan, sıcaktan bunalan 7 aylık kızı Ayla Avohan'ı, ilginç bir yöntem geliştirerek oyduğu 18 kiloluk karpuzun içine koyarak serinletmeye çalıştı.


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