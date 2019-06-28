Aydın'ın Çine ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Avohan, sıcaktan bunalan 7 aylık kızı Ayla Avohan'ı, ilginç bir yöntem geliştirerek oyduğu 18 kiloluk karpuzun içine koyarak serinletmeye çalıştı.
7 aylık bebeğini, içini oyduğu karpuzda serinletti28.06.2019 22:20
- 7 aylık bebeğini, içini oyduğu karpuzda serinletti
- ABD'li aktör Steven Seagal İstanbul'a geldi! Başkan Erdoğan'la görüşecek
- İstanbul'da vahşet! Genç kadını yolun ortasında indirerek öldürdü
- İşte THY'nin şehit Eren Bülbül'ün anısına filosuna kattığı rüya uçak (Video)
- İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve 8 kişi görevlerinden istifa etti (Video)
- Ankara'da korkunç olay! Olay yerine gelen anne- baba sinir krizi geçirdi! (Video)
- İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! Tur gemisi şehir hatları vapuruna çarptı | O anlar kamerada (Video)
- Sivas'ta kene ölüme neden oldu! Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran çoban öldü (Video)
- Elazığ'da büyük vahşet! Ağlamasın diye halının altına koyduğu bebeğini, ölünce çöpe attı (Video)
- Merkez Bankası'nın resmi rezervleri arttı (Video)
- Milli eksene saldırı komisyonu devrede! Eleştiri adı altında AK Parti'ye siyasi dizayn planı mı?
- Bedelli askerlik ücreti ile ilgili son dakika gelişmesi! Bedelli askerlik ücreti sabitlendi! 2019 bedelli askerlik ücreti ne kadar? (Vİdeo)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.