7 Ağustos 2019 çiftçi destek ödemeleri son dakika yattı mı? Mazot gübre tarımsal destek ödeme başvuru şartları nelerdir? 07.08.2019 10:46

Mazot gübre tarımsal destek ödeme başvuru şartları nelerdir? 7 Ağustos 2019 çiftçi destek ödemeleri son dakika yattı mı? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak, toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacak. Ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacak" dedi. Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği ödemelerinin bugün yapılacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak, toplam 227 bin çiftçiye 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi. Söz konusu ödemeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hasat Bayramı'nda açıkladığı gibi Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu. Peki 7 Ağustos 2019 çiftçi destek ödemeleri son dakika yattı mı? Mazot gübre tarımsal destek ödeme başvuru şartları nedir?

SAAT 18.00'DE HESAPTA

Söz konusu ödemeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hasat Bayramı'nda açıkladığı gibi Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti: "Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacak. Ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacak. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."

2019 ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE NASIL KAYIT OLUNUR?

Eğer kiraladığınız arazi Hazine malıysa defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi yapılmalıdır. Tarım arazisinin mülkiyeti vakıflara ait ise, ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve onaylı tapu sureti koymalısınız. Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise, muhtar ve en az iki aza tarafından onaylanan köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti koymalısınız. Tapularınız fotokopisini çektirip tapu sicil müdürlüğünden aslına uygundur kaşesi bastırmalısınız.

Tapu sicil müdürlüğünden sonra boş C formuna ektiğiniz arazilerin tapu bilgilerini ve o sene yetiştirdiğiniz ürünleri yazmalısınız.Daha sonra doldurduğunuz bu C formunu ekilişini yaptığınız arazilerin bulunduğu köyün yada mahallenin muhtarına ve azasına imzalatmalısınız. Eğer farklı ilçelerde arazileriniz varsa; başvurunuzu ikamet ettiğiniz yerde araziniz varsa oranın Tarım ilçe müdürlüğüne, yoksa arazinin bulunduğu Tarım ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise Tarım il müdürlüğüne yapmalısınız.

AKRABALARININ TARLASINI EKENLER İÇİN ÇKS BAŞVURUSU

Ektiğiniz arazilerin sahibi eşiniz veya anne, baba ve çocuklarınız ise onlardan bu arazilerin kullanım hakkını Muvafakatname-2 belgesi doldurtarak almalısınız. Tapularınız fotokopisini çektirip tapu sicil müdürlüğünden aslına uygundur kaşesi bastırmalısınız.Tapu sicil müdürlüğünden sonra boş C formuna ektiğiniz arazilerin tapu bilgilerini ve o sene yetiştirdiğiniz ürünleri yazmalısınız. Daha sonra doldurduğunuz bu C formunu ekilişini yaptığınız arazilerin bulunduğu köyün yada mahallenin muhtarına ve azasına imzalatmalısınız. Eğer farklı ilçelerde arazileriniz varsa; başvurunuzu ikamet ettiğiniz yerde araziniz varsa oranın Tarım ilçe müdürlüğüne, yoksa arazinin bulunduğu Tarım ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise Tarım il

müdürlüğüne yapmalısınız. Birçok banka hayvan kredisi çekmek isteyenlerden çks kaydı istemektedir. Başvurular Tarım İl ya da İlçe Müdürlüklerine yapılmaktadır.

ÇKS GÜNCELLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Her yıl başvuruyor iseniz, bağlı bulunduğunuz Tarım İl yada İlçe Müdürlüğüne yıl boyu direk olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Bu işlem güncelleme işlemidir.

UZUN SÜREDİR ÇKS BAŞVURUSU YAPMAYANLAR NE YAPACAK?

Eğer bir yıl içerisinde, çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptırmamış iseniz ertesi yıl ilk defa başvuruyor gibi başvuru yapmanız gerekmektedir. İlk defa başvuracakların yapmaları gerekenler, Çks Çiftçi kayıt sistemine nasıl kayıt olunur isimli yazımızın üst bölümünde anlatılmaktadır.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE BAŞVURMAK İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ?

Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurmadan önce aşağıdaki ÇKS başvuru evraklarının üzerine tıklayarak

indirebilir ve başvuru formlarını doldurabilirsiniz. Çks kayıt sorgulama işlemini E-devlet üzerinden

gerçekleştirebilirsiniz. Çks kayıt formu, dilekçesi, dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz.

Kayıt için gerekli olan evraklar aşağıdadır;

Çiftçi Kayıt Formu,

Boş C Formu,

Kira kontratı,

Muvafakat-1,

Muvafakat 2,

B Formu