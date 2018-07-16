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657. Kırkpınar başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı

15 Temmuz 2018, Pazar

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Şaban Yılmaz'ı yenen Orhan Okulu kazandı

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