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63 yaşındaki ünlü sanatçı Dilber Ay, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

30.04.2019 01:00

Sanatçı Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Ay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dilber Ay, buradaki müdahaleye rağmen 63 yaşında yaşamını yitirdi. Acil Servis Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, Dilber Ay'ın saat 22.05'te hastaneye geldiğini, yapılan tüm müdahalelere rağmen yanıt alamadıklarını ve saat 23.00'da hayatını kaybettiğini bildirdi. Sanatçı Dilber Ay'ın Düzce'de toprağa verileceği belirtildi.


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