Sanatçı Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Ay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dilber Ay, buradaki müdahaleye rağmen 63 yaşında yaşamını yitirdi. Acil Servis Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, Dilber Ay'ın saat 22.05'te hastaneye geldiğini, yapılan tüm müdahalelere rağmen yanıt alamadıklarını ve saat 23.00'da hayatını kaybettiğini bildirdi. Sanatçı Dilber Ay'ın Düzce'de toprağa verileceği belirtildi.
63 yaşındaki ünlü sanatçı Dilber Ay, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti30.04.2019 01:00
- 63 yaşındaki ünlü sanatçı Dilber Ay, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
- Son dakika... ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yarın Ankara'yı ziyaret edecek
- Son dakika... İstanbul Avcılar'da çökme riski bulunan bina boşaltıldı
- Manisa ve Adıyaman'da mucize gibi olay! İkiye bölündü yara almadı
- CIA’in Instagram fotoğrafı hangi mesajları içeriyor?
- Esad rejimi ile PYD/YPG kol kola! Böyle görüntülendiler
- 'Araçta ceset var' ihbarı yapıp, bombayı patlattılar: 2 polis yaralı
- Erdoğan ve Trump'tan telefon görüşmesi! İşte görüşmenin ayrıntıları
- Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
- Kazada ölen Alanyasporlu Josef Sural'ın stattan ayrılma görüntüleri ortaya çıktı
- Müge Anlı'da Konya'daki cinayetle ilgili sıcak gelişme! Silahın ucuna takılan susturucu... 29 Nisan Müge Anlı son bölüm izle
- AK Parti'den flaş YSK açıklaması
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.