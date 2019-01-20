63 yaşında 5 dil bilen teyze şaşırtıyor

Sokak röportajı yapan muhabire 63 yaşındaki teyzeden ters köşe... 5 dil bildiğini ifade eden teyze muhabiri ikna edemeyince karşılıklı olarak önce İngilizce konuşmaya başladı ardından da Fransızca konuştu. Bu durum karşısında ters köşe olan muhabiri ön yargılı davrandığı için pişman oldu ve 63 yaşında 5 dil bilen teyzeden özür dileyip elini öptü. İşte sosyal medyada çok konuşulan o video....
63 yaşında 5 dil bilen teyze şaşırtıyor20 Ocak 2019, Pazar
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