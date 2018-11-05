İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
60 saniyede son 24 saat (05.11.18) 305 Kasım 2018, Pazartesi
- Konya'da su dolu kovaya düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
- Son Dakika: Dolar kuru 5.40 TL'nin altında
- 60 saniyede son 24 saat (05.11.18) 3
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