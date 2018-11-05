Haberler Web TV 60 saniyede son 24 saat (05.11.18) 3

60 saniyede son 24 saat (05.11.18) 3

05 Kasım 2018, Pazartesi

İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.


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