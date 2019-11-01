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6 yaşındaki çocuğu uykusunda bıçaklayarak öldürdü! Gözü dönmüş katilden kan donduran ifade

01.11.2019 00:45

Rusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.


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