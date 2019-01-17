6 milyon lirayla bir gece yarısı ortadan kayboldu 17 Ocak 2019, Perşembe

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde hırsız korkusu yaşayan vatandaşların altın ve paralarını 'güvende tutmak' için emanet ettiği kuyumcu S.K. bir gece yarısı dükkanını kapatıp, ortadan kayboldu. Toplam 6 milyon TL değerinde altın ve dövizi kuyumcuya teslim eden 70 kişi, dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kuyumcu mağduru sayısının 350'yi bulabileceği belirtildi.