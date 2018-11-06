6 Kasım Müge Anlı'da şok iddia! Gürsel Selam'ın annesi gerçekleri saklıyor mu? 06 Kasım 2018, Salı

Müge Anlı canlı yayınında Gürsel Selam'ın kaçırılması ile ilgili şok iddialar ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 21 yıl önce evinin önünden kaçırılan Gürsel Selam'ı kaçıranlar hakkında şok iddialar ortaya atıldı. Gürsel Selam'ın biyolojik annesi tüm gerçekleri biliyor ancak eşi İbrahim Selam'dan korktuğu için bu gerçekleri saklıyor mu? 6 Kasım Müge Anlı'da Gürsel Selam'ın biyolojik annesi Atiye Hanım'ın akrabasından akılalmaz iddialar geldi. İşte 6 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Gürsel Selam olayı ile ilgili yaşanan yeni gelişmeler...