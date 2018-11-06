6 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Yasemin Oruçoğlu cinayeti ile ilgili şok gelişme! 06 Kasım 2018, Salı

Müge Anlı'da bugün Yasemin Oruçoğlu cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi Yasemin Oruçoğlu cinayetiyle ilgili yeni gelişmeleri canlı yayında aktardı. Gayrimenkul zengini Yasemin Oruçoğlu'nun cesedi Cendere yolu üzerinde hurda bir otobüsün arka bagajında bulunmuştu. Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu cinayetiyle ilgili bir numaralı şüpheli Yüksel Bey dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer kişiler ise oğlu Serhat ve akraba Erhan Bey'di. Peki, 6 Kasım Müge Anlı'da Yasemin Oruçoğlu cinayetiyle ilgili neler yaşandı? Polis ekiplerinin bulduğu deliller neler? İşte 6 Kasım Müge Anlı'da Yasemin Oruçoğlu cinayetiyle ilgili son gelişmeler...