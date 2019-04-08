500 bin kişi işi işbaşında öğrenecek

Bu yıl yaklaşık 500 bin kişiye işbaşı eğitimi verilmesi beklenirken, katılımcılar günlük 85 lira ödeme alacak.
500 bin kişi işi işbaşında öğrenecek08.04.2019 09:53
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