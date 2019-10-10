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5 yıldır aranan şüpheli, ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı

10.10.2019 17:42

Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan, ayrıca 'cinsel taciz', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yaralama' gibi 7 ayrı suçtan aranan 35 yaşındaki Erkan Gümüş, saklandığı ormanlık alanda üzerinde kadın kıyafetleriyle yakalandı. Başında eşarp, altında etekle yakalanan Erkan Gümüş, tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'adam yaralama', 'uyuşturucu ticareti' ve 'cinsel taciz' başta olmak üzere 7 ayrı suçtan 5 yıldır aranan, ayrıca hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkan Gümüş'ün, Honaz ilçesindeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Jandarma ekipleri, Erkan Gümüş'ün yakalanması için bu sabah harekete geçti. Erkan Gümüş, ormanlık alan içinde kendi yaptığı barakada, üzerinde kadın kıyafetleriyle yakalandı. Başına eşarp takıp, etek giyerek kendisine kadın süsü veren Erkan Gümüş'ün yakalanmamak için bu yolu denediği öğrenildi.

Gözaltına alınan Erkan Gümüş, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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