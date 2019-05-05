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5 Mayıs Galatasaray – Beşiktaş maçı canlı anlatım (Galatasaray - Beşiktaş canlı yayın)

05.05.2019 12:10

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Beşiktaş derbisiyle devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Galatasaray, kupada gözü olan bir diğer iddialı takım Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı anlatımı ile bu sayfada yayınlanacak. Şampiyonluk yolunda kıyasıya bir yarış içinde yer alan Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını Aslantepe'de paylaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesini Bülent Yıldırım yönetecek. Galatasaray - Beşiktaş maçı Bein Sport1'den canlı, naklen ve şifreli olarak yayınlanacak.


Spor Toto Süper Lig'de sezonun kırılma maçlarından biri Türk Telekom Stadı'nda oynanıyor. Şampiyonluk yolunda kıyasıya bir yarış içinde yer alan Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını Aslantepe'de paylaşıyor.

Ev sahibi Galatasaray'ın amacı Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada 1 puan gerisindeki ezeli rakibini yenerek 2019'da ilk defa lider olmak ve son 3 haftaya avantajlı girmek.


2019'da müthiş bir çıkış yakalayan ve son 6 maçını kazanarak tekrar şampiyonluk potasına giren Beşiktaş'ta ise hedef, Aslantepe'de kazanarak liderle puan farkını 1'e indirip ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bırakarak 2. sıraya yerleşmek.

Zorlu karşılaşma öncesinde Galatasaray'da cezalı oyuncu bulunmazken, Mitroglou'nun sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş'ta ise Gary Medel'in sakatlığı bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, Adem Ljajic'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

beIN SPORTS HD1'den yayınlanacak zorlu derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek.

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GALATASARAY - BEŞİKTAŞ

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Bülent Yıldırım

YAYIN: beIN SPORTS HD&4K

SAAT: 19.00

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Linnes (Nagatomo), Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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