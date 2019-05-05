5 Mayıs Galatasaray – Beşiktaş maçı canlı anlatım (Galatasaray - Beşiktaş canlı yayın) 05.05.2019 12:10

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Beşiktaş derbisiyle devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Galatasaray, kupada gözü olan bir diğer iddialı takım Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı anlatımı ile bu sayfada yayınlanacak. Şampiyonluk yolunda kıyasıya bir yarış içinde yer alan Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını Aslantepe'de paylaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesini Bülent Yıldırım yönetecek. Galatasaray - Beşiktaş maçı Bein Sport1'den canlı, naklen ve şifreli olarak yayınlanacak.

Zorlu karşılaşma öncesinde Galatasaray'da cezalı oyuncu bulunmazken, Mitroglou'nun sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş'ta ise Gary Medel'in sakatlığı bulunuyor.





Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, Adem Ljajic'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

beIN SPORTS HD1'den yayınlanacak zorlu derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek.



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GALATASARAY - BEŞİKTAŞ

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Bülent Yıldırım

YAYIN: beIN SPORTS HD&4K

SAAT: 19.00

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Linnes (Nagatomo), Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



