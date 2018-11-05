5 Kasım Müge Anlı'da şok gelişme! Yasemin Oruçoğlu cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı! 05 Kasım 2018, Pazartesi

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi yaşandı. Atv'nin en çok takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 5 Kasım Pazartesi günü Yasemin Oruçoğlu cinayetiyle ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi yine bir başarıya imza attı. En son 6 Eylül günü haber alınan ve birdaha ulaşılamayan Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu'nu kim öldürdü? Müge Anlı 5 Kasım Pazartesi günü konuyla ilgili tüm detayları izleyiciyle paylaştı. İşte, Müge Anlı'da bugün yaşananlar...