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400 kişilik sitede akılalmaz olay! Evlerini terk etmeye başladılar

19 Kasım 2018, Pazartesi

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Osman Gümrükçüoğlu, 'tapusu bende' dediği yaklaşık 400 kişinin yaşadığı sitelere giden yolu, vekalet verdiği emlak şirketi tarafından toprak döktürüp, araç ulaşımına kapattı. Binaya yaya ulaşmak zorunda kalan vatandaşlar yüklerini ellerinde taşıyor, güçlükle evlerine ulaşıyor. Isıtmada kullanılan doğalgazın taşındığı tankerlerin de ulaşamadığı sitelerde kalanlar evlerini ısıtmada zorluk çekiyor.


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