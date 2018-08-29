Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu
4. Reform eylem grubu toplantısı29 Ağustos 2018, Çarşamba
- 4. Reform eylem grubu toplantısı
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