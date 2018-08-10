4 kişinin öldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Malatya’da 20 Mart 2017 tarihinde Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi tarafında bulunan bir kafede yaşanan olayda, işletmeciler ve başka bir grup arasında çıkan silahlı çatışmada Burak Akpınar (21), Hakan Kaba (32), Erdinç Barutçu (23) ve kafe işletmecilerinden Serdar Ökten (41) hayatını kaybetmişti. 8 kişinin yargılandığı dava da kararlar açıklanırken, yaşanan çatışma anının da güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
4 kişinin öldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı10 Ağustos 2018, Cuma
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