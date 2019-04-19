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4 katlı binanın çatısı yandı, imam camiden anons yaptı

19.04.2019 06:27

Eyüpsultan'da gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısı yandı. Alevleri gören imam önce itfaiye ekiplerine haber verdi sonra da camiyi açıp anons yaparak vatandaşları uyardı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.


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