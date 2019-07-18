Haberler Web TV 4 il için kuvvetli yağış uyarısı (Video)

4 il için kuvvetli yağış uyarısı (Video)

18.07.2019 09:29

Acil Durum Yönetim Merkezi, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları