4 dil biliyor, tuzağına düşmeyen kalmadı! Sözlük operasyonuyla yakalandı 09.07.2019 22:31

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini polis olarak tanıtan, İngilizce başta olmak üzere Arapça, Kürtçe, Urduca gibi dilleri bilen, bilmediği diller için de yanında sözlük taşıyan sahte polisi 'sözlük operasyonu'yla yakaladı.