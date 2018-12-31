4 dakikada 2018 özeti

2018, Türkiye ve dünyada önemli olaylara ve gelişmelere tanıklık etti. Takvim, Türkiye ve dünyada gündeme damga vuran olayları sizin için derledi...
4 dakikada 2018 özeti31 Aralık 2018, Pazartesi
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