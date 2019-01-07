4 ay önce eşini kaybeden Moldova asıllı kadın evinde ölü bulundu

Antalya’da eşi 4 ay kadar önce vefat eden Moldova asıllı Albina Öksüze (52) evinde ölü olarak bulundu. Öksüze’nin ölüm haberini alan yakınları ise, evinin önünde gözyaşlarına boğuldu.
4 ay önce eşini kaybeden Moldova asıllı kadın evinde ölü bulundu07 Ocak 2019, Pazartesi
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