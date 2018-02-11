Yol Durumu

3.Havalimanı ile ilgili flaş açıklama!

10 Şubat 2018, Cumartesi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3. havalimanı inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını açıkladı.
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