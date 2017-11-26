39 SİHA ve 15 İHA envantere girecek

39 SİHA ve 15 İHA envantere girecek25 Kasım 2017, Cumartesi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu yerli savunma sanayinin yükselişini engellemek için yalan ve iftiralarla İHA ve SİHA'lara karşı kara propaganda başlatmıştı.
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