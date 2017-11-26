Yol Durumu

39 SİHA ve 15 İHA envantere girecek

25 Kasım 2017, Cumartesi
Türkiye yerli savunma sanayiinde hızla ilerliyor. Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsansız Hava Aracı (İHA) terör örgütlerinin kabusu olmaya devam ediyor. Türkiye, son yıllarda envantere katılan İHA ve SİHA'larla hava sahasını kontrol eden en etkin ülkelerden biri haline geldi. Güvenli güçlerine yeni 59 hava aracı ve 450 drone verilecek. 39 SİHA ve 15 İHA envantere girecek.


CHP'li Sezgin Tanrıkulu yerli savunma sanayinin yükselişini engellemek için yalan ve iftiralarla İHA ve SİHA'lara karşı kara propaganda başlatmıştı.
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