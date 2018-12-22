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350 lira için biri mezara, biri cezaevine girdi

22 Aralık 2018, Cumartesi

Adana’da bir kişi, kendisinden tehditle 350 TL isteyen şahsı vurarak öldürdüğü iddiası ile tutuklandı. Ölen şahsın 20 yıl önce katil zanlısını yine para yüzünden bacaklarından vurduğu öne sürüldü.


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