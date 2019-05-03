350 bin esnafa 22 milyar TL

Küçük esnafa destek için kollar sıvandı. 350 bin esnafa 22 milyarlık kredi verilecek, işlerin büyütülmesi için destek sağlanacak.
350 bin esnafa 22 milyar TL03.05.2019 09:37
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