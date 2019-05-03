Haberler Web TV 350 bin esnafa 22 milyar TL

350 bin esnafa 22 milyar TL

03.05.2019 09:37

Küçük esnafa destek için kollar sıvandı. 350 bin esnafa 22 milyarlık kredi verilecek, işlerin büyütülmesi için destek sağlanacak.


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