Haberler Web TV 3.3 milyar tonu Türkiye'de | Borda verim 2 bin kata çıktı

3.3 milyar tonu Türkiye'de | Borda verim 2 bin kata çıktı

20.02.2019 10:09

Türkiye borda sessiz bir devrim yapıyor. Bordan üretilen ve Ar-Ge aşamasındaki ürünlerin katma değeri ham halinin 2 bin katına kadar ulaşmış durumda. Zırh yapımından, nükleere kadar geniş bir alanda kullanım olacak.


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