3.3 milyar tonu Türkiye'de | Borda verim 2 bin kata çıktı 20.02.2019 10:09

Türkiye borda sessiz bir devrim yapıyor. Bordan üretilen ve Ar-Ge aşamasındaki ürünlerin katma değeri ham halinin 2 bin katına kadar ulaşmış durumda. Zırh yapımından, nükleere kadar geniş bir alanda kullanım olacak.