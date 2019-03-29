Haberler Web TV 31 Mart'ta liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu

31 Mart'ta liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu

29.03.2019 15:59

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan İstanbul'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da oy kullanacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları