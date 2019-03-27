31 Mart'ta liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan İstanbul'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da oy kullanacak.
31 Mart'ta liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu27.03.2019 12:44
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