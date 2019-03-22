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31 Mart Yerel Seçimleri öncesi sosyal medyayı sallayan video

22.03.2019 20:00

Yerel seçimlere sayılı günler kala sosyal medyada dolaşan bir video paylaşım rekorları kırdı. Vatandaşlar tarafından kurgulanan ve adeta Türkiye'deki seçim sürecini özetleyen video sürpriz sonu ile de güldürdü. İşte paylaşım rekoru kıran o video...


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