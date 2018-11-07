31 Mart Yerel Seçimleri öncesi hangi ilde hangi parti önde?07 Kasım 2018, Çarşamba
Türkiye, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimlerinin atmosferine girmeye başladı. Aday adaylığı süreci sonrası her parti, detaylı değerlendirmelerinin ardından kendi adayını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirecek.
Peki yaklaşan yerel seçimler öncesi kamuoyu araştırmaları ne diyor? Hangi ilde hangi parti önde? A Haber canlı yayınına katılan A&G Araştırma şirketinin sahibi Adil Gür son durumu değerlendirdi. İşte yaklaşan seçimler öncesi son kamuoyu araştırmalarından detaylar…
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