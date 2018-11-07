Haberler Web TV 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi hangi ilde hangi parti önde?

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi hangi ilde hangi parti önde?

07 Kasım 2018, Çarşamba


Türkiye, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimlerinin atmosferine girmeye başladı. Aday adaylığı süreci sonrası her parti, detaylı değerlendirmelerinin ardından kendi adayını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirecek.

Peki yaklaşan yerel seçimler öncesi kamuoyu araştırmaları ne diyor? Hangi ilde hangi parti önde? A Haber canlı yayınına katılan A&G Araştırma şirketinin sahibi Adil Gür son durumu değerlendirdi. İşte yaklaşan seçimler öncesi son kamuoyu araştırmalarından detaylar…
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları