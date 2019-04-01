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31 Mart yerel seçim sonuçları HDP'den AK Parti'ye geçen iller ve ilçeler hangileri? HDPKK'nın Kandil'i söndü

01.04.2019 12:58

31 Mart yerel seçim sonuçları için artık sona gelindi. AK Parti, Doğu'da büyük bir çıkış yaptı ve HDPKK'nın bir önceki seçimde kazandığı 3 ili kazandı. Buna göre Şırnak'ta AK Parti'nin adayı Mehmet Yarka, Ağrı'da Savcı Sayan ve Bitlis'te Nesrullah Tanğlay yerel seçimlerde kazanan isimler oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı tespit edilen ve bu nedenle bazı belediyelere kayyum atanan illerde HDPKK'nın oyunda düşüş yaşanması oldukça dikkati çekti.


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