31 Mart Yalova yerel seçim sonuçları: Yalova ilçe ilçe yerel seçim sonuçları! Hangi parti kazandı? 31.03.2019 22:00

Yalova yerel seçim sonuçları, günün en çok aranılanları arasında. 31 Mart yerel seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Saat 17.00'de sona eren oy kullanma işleminin ardından seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Yalova seçim sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde. Peki, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Yalova ilinde hangi parti kazandı? İşte ilçe ilçe Yalova yerel seçim sonuçları...