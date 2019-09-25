31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasında 41 kişi hakkında dava 25.09.2019 15:11

Son dakika haberine göre 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı iddianame ile 41 kişi hakkında, "Görevi ihmal" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.