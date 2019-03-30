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31 Mart seçimlerinde partilerin oyları nasıl hesaplanacak? İttifak oyları nasıl hesaplanacak?

30.03.2019 12:28

31 Mart pazar günü partiler ilk kez yerel seçimlere ittifakla girecek. Partiler bazı yerlerde oy pusulasında olmayacak. Peki ittifak oyları nasıl hesaplanacak? Partilerin ülke genelinde aldıkları oy oranları nasıl hesaplanacak?


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