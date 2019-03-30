31 Mart pazar günü partiler ilk kez yerel seçimlere ittifakla girecek. Partiler bazı yerlerde oy pusulasında olmayacak. Peki ittifak oyları nasıl hesaplanacak? Partilerin ülke genelinde aldıkları oy oranları nasıl hesaplanacak?
31 Mart seçimlerinde partilerin oyları nasıl hesaplanacak? İttifak oyları nasıl hesaplanacak?30.03.2019 12:28
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