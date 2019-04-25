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31 Mart seçimlerinde hezimete uğrayan İYİ Parti'de isyan! Akşener'e çağrı yaptılar

25.04.2019 18:28

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden büyük bir hezimetle çıkan İYİ Parti'de isyan büyüyor. Partililer bugün düzenledikleri basın toplantısıyla Genel Başkan Meral Akşener'e olağanüstü büyük kurultayın toplanması için çağrıda bulundu.


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