31 Mart Erzurum yerel seçim sonuçları oy oranları kim kazandı (Erzurum'da ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı) 31.03.2019 21:33

31 Mart Erzurum yerel seçim sonuçları partilerin oy oranları haberimizde yer alacak. 31 Mart 2019 Erzurum son dakika seçim sonuçları ve oy oranları açıklandı mı? Erzurum 2019 yerel seçim sonuçları son dakika gelişmelerini haberimizden güncel olarak takip edebilirsiniz. Peki Erzurum ve ilçelerinde hangi parti kazandı? Seçim sonuçları açıklandığı zaman resmi sonuçlar sitemizde yer alacak. 31 Mart Erzurum yerel seçim sonuçları ve tüm detaylar haberimizde olacak. Erzurum, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri. 2015 itibarıyla 779.321 kişilik nüfusa sahiptir ve 999 kişi göç vermiştir. Nüfus bakımından Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük üçüncü ilidir.