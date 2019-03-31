31 Mart Adana yerel seçim sonuçları, oy oranları kim kazandı - Adana'da ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı 31.03.2019 21:40

31 Mart 2019 Adana son dakika seçim sonuçları ve oy oranları açıklandı mı? Mevcut başkan Hüseyin sözlü 2014 yılı yerel seçimlerinde MHP'nin adayı olmuştu. Son yerel seçim sonuçlarında Hüseyin Sözlü %33.51'lik oy oranı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştı. Adana 2019 yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Peki Adana ve ilçelerinde hangi parti kazandı? Seçim sonuçları açıklandığı zaman resmi sonuçlar sitemizde yer alacak. Adana Türkiye'deki altıncı büyük metropolitan alan olup ülkenin önde gelen bir ticaret ve kültür merkezidir. Maden zengini 4. bölge olan Adana; krom, demir, manganez, kurşun ve çinko yatakları açısından önem taşımaktadır.