31 Ekim Müge Anlı canlı yayında şok açıklama! Gürsel'i kaçırıp Perihan Hanım'a veren kişi kim? 31 Ekim 2018, Çarşamba

Müge Anlı'da bugün şok gelişme yaşandı! Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün Gürsel Selam'ın kaçırılması ile ilgili görgü tanıkları çarpıcı açıklamalarda bulundu. 21 yıl önce ailesinden kaçırılan 2 buçuk yaşındaki Gürsel Selam'ı babaannesi ve dedesi mi kaçırttı? İşte 31 Ekim Müge Anlı'da yaşananlar...