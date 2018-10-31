31 Ekim Müge Anlı canlı yayında şok açıklama! Gürsel Selam'ı dedesi mi kaçırttı? 31 Ekim 2018, Çarşamba

Müge Anlı'da bugün şok gelişme yaşandı! Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün Gürsel Selam'ın kaçırılması ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapıldı. 21 yıl önce evine 50 adım uzaklıkta arkadaşlarıyla oynayan 2 buçuk yaşındaki Gürsel Selam'ı dedesi mi kaçırttı? 31 Ekim Müge Anlı canlı yayına bağlanan görgü tanığı genç çocuk Gürsel Selam'ın kaçırılması ile ilgili herkesi şok eden bilgiler paylaştı. İşte 31 Ekim Müge Anlı'da yaşananlar...