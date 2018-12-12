30 bin liralık kış lastiğini böyle çaldılar 12 Aralık 2018, Çarşamba

Hırsızlar bu kez kış lastiklerine dadandı. Sultangazi’de bir lastikçiyi soymak için 3 kez gelen hırsızlar son denemelerinde yaklaşık 30 bin lira değerinde kış lastiği çaldılar. Dükkan sahibi Muhammet Aksu, “Geceleri uyku uyuyamıyorum. 1’de, 3’te, 6’da telefonumun alarmını kuruyorum, gece kalkıyorum dükkanımın kameralarına bakıyorum” dedi.