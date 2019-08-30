30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı! İşte alternatif yollar 30.08.2019 10:11

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının Yıl dönümü anma etkinlikleri nedeniyle Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan duyuruda da 07.00 ile 14.00 saatleri arasında yollar kapatılacak.