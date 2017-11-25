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3 yılda değişmeyen Kılıçdaroğlu zihniyeti!

24 Kasım 2017, Cuma
CHP Genel Başkanı , kadına şiddeti meşrulaştırmaya çalıştı. CHP Genel Başkanı , kadına şiddetle ilgili bir soruya, "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa bu erkek de hıncını gelir, karısından alır" dedi. Kılıçdaroğlu'nun kadınlara şiddeti meşru gören sözlerine tepki yağdı.
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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adil adil

Kılıçlaroğluna bak sen meğer dayakçı kocaymış

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cevapla 24.11.2017 17:54
oflu oflu

bu adamla mi zihniyet ...siyasi rezilligi basari sayan adam

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.11.2017 15:57
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